Жена Семака "организовала себе маленькую смерть", упомянув Навального

Анна Семак, жена главного тренера российского футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака, рассказала, как едва не умерла из-за внезапной панической атаки.

39-летняя женщина заказала доставку супа с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне из азиатского ресторана, от которого ей внезапно стало плохо.

"Съела и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дома кроме меня и детей никого не было. Добравшись до кровати, открыв окно, пыталась отчаянно соображать, что происходит. Первая версия заставила вспомнить случай с Алексеем Навальным. Возможно, моим палачом мог стать курьер в момент обострения психического заболевания или уволенный в тот день официант, в беспамятстве сыпанувший в блюдо стрихнин", – написала Анна у себя в Instagram.

Также Анна подозревала у себя сердечный приступ и отравление грибами.

"Но то, что со мной случилось, как выяснилось, называется панической атакой - эту маленькую смерть я организовала себе сама, силой намерения, изъявив желание откланяться раньше времени. К утру все прошло, осталась дурнота, как от похмелья, и ценный опыт", – подытожила супруга легендарного футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Семак, который является уроженцем Луганской области, заявил, что ни разу не был в родном городе после начала войны на Донбассе.