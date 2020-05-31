Главная Новости
31 мая • обновлено в 16:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Жена Роналду похвасталась волнующим фото в обтягивающей одежде

1.1т
Читать материал на украинском

Жена звездного футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес произвела настоящий фурор в соцсетях своим горячим фото из тренажерного зала.

26-летняя уроженка Буэнос-Айреса показала, как она выглядит после тренировки. На снимке уставшая и довольная Родригес хвастается великолепно проделанной работой, одетая в обтягивающие спортивные штаны, подчеркивающие все ее накаченные выпуклости.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

@georginagio

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джорджина Родригес впечатлила своих подписчиков соблазнительным видео в обтягивающих трениках.

Родригес вызвала большой ажиотаж в сети, поделившись фотографией своих идеальных ягодиц в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Кельн
VS
Лейпциг
Тотал больше 3
1.76 Сделать ставку
NaVi
VS
mousesports
Победа NaVi
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа Team Vitality
1.63 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Complexity
1.50 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Espada
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
mousesports
VS
OG
Победа OG
1.87 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта с форой (-1)
1.66 Сделать ставку
Гамбург
VS
Вехен
Победа Гамбурга с форой (-1)
1.71 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Ислочь
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
1.91 Сделать ставку
Рух
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.86 Сделать ставку