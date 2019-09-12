Жена футболиста сборной Украины восхитила сеть откровенными фото

Супруга футболиста сборной Украины Сергея Болбата восхитила болельщиков своей внешностью.

Вильма Зимонас Instagram

Девушку зовут Вильма Зимонас и она по национальности литовка. Пара познакомилась в Кременчуге, когда Сергею было всего 14 лет. Год назад Вильма подарила игроку "Шахтера" сына, которого назвали Кириллом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красоткой.

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Вильма Зимонас Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальная супруга экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, выступающего в турецком "Ризеспоре", Ирина похвасталась пикантной татуировкой на груди.

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