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12 сентября • обновлено в 22:35
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Жена футболиста сборной Украины восхитила сеть откровенными фото

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Супруга футболиста сборной Украины Сергея Болбата восхитила болельщиков своей внешностью.

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Жена футболиста сборной Украины восхитила сеть откровенными фото

Девушку зовут Вильма Зимонас и она по национальности литовка. Пара познакомилась в Кременчуге, когда Сергею было всего 14 лет. Год назад Вильма подарила игроку "Шахтера" сына, которого назвали Кириллом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красоткой.

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

Вильма Зимонас

Вильма Зимонас

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальная супруга экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, выступающего в турецком "Ризеспоре", Ирина похвасталась пикантной татуировкой на груди.

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Персона
Сергей Болбат
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