В Украине нашли самую красивую девушку-арбитра - копию актрисы Голливуда: фото

В Украине обнаружили самую красивую девушку-арбитра. 22-летняя Ирина Рачинская обслуживает матчи украинской Премьер-лиги U-19 и является почти точной копией голливудской актрисы Милы Кунис.

Ирина Рачинская Instagram Ирины Рачинской

Недавно Ирина закончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича с красным дипломом.

Ирина Рачинская Instagram Ирины Рачинской

Интересно, что 36-летняя Мила Кунис – звезда фильма "Черный лебедь" – тоже родилась в Черновцах. Семья Кунис эмигрировала в США в 1991 году, когда Миле только исполнилось 7 лет.

Стоит отметить, что, несмотря на феноменальную схожесть и общие корни, Ирина Рачинская не является родственницей Милы Кунис. Хотя вряд ли бы кто-то смог различить девушек, если бы увидел их на улице вместе. OBOZREVATEL предлагает читателям убедиться в этом самим.

Ирина Рачинская Facebook Ирины Рачинской

Ирина Рачинская Facebook Ирины Рачинской

Ирина Рачинская Facebook Ирины Рачинской

Ирина Рачинская Instagram Ирины Рачинской

Ирина Рачинская Instagram Ирины Рачинской

Ирина Рачинская Facebook Ирины Рачинской

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