Украинская боксерша засветила грудь в эротической фотосессии

Известная украинская боксерша Яна Алексеева, которая в 2014 году сменила "желто-синюю" сборную на азербайджанскую, снялась в эротической фотосессии.

32-летняя спортсменка показала свои очаровательные формы в полуоткрытом прозрачном черном боди, сообщает портал oxu.az, котоый опубликовало снимки Алексеевой. Яна не постеснялась фотографироваться без нижнего белья, засветив грудь.

Яна Алексеева Oxu.Az

Яна Алексеева Oxu.Az

Отметим, что Яна Алексеева дважды была чемпионкой Европы среди юниоров, семь раз становилась лучшей в Украине. Выступая за Азербайджан, она завоевала серебряную медаль чемпионата мира и бронзовую медаль первых Европейских игр.

Яна Алексеева Oxu.Az

Яна Алексеева Oxu.Az

Яна Алексеева Oxu.Az

К слову, за награду на ЕИ Алексеевой было выплачено свыше 70 тысяч долларов призовых. Именно финансовый аспект и стал главным аргументом в переходе спортсменки под флаг Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадская прыгунья Алиша Ньюман показала горячие фото, за которые спортсменку уже прозвали секс-символом Олимпиады-2020.

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