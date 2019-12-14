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14 декабря • обновлено в 13:22
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Тренершу из России уволили за съемки в откровенной эротике

3.8т
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Тренера по кикбоксингу из Челябинска Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий в соцсетях. 41-летняя женщина подала апелляционную жалобу в областной суд.

Екатерина Конопенко

Екатерина Конопенко

RT

По данным прокуратуры региона, при проверке обращения уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой было установлено, что в соцсети "ВКонтакте" есть фотографии тренерши юношеского центра "Максимум", а также мужчины в обнаженном виде.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, и работодатель решил уволить педагога. Фотосессия проходила в 90-е годы и сохранилась в соцсетях, попав в руки Павловой.

Конопенко была уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).

Женщина подала иск в суд о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Правобережный райсуд Магнитогорска 5 ноября отказал Конопенко в удовлетворении исковых требований.

"В четверг я наконец-то подала апелляцию на решение суда первой инстанции", – цитирует Екатерину РИА "Новости".

В апелляционной жалобе женщина указала, что считает решение районного суда необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права, и просит его отменить.

Екатерина Конопенко

Екатерина Конопенко

RT

Екатерина Конопенко

Екатерина Конопенко

RT

Екатерина Конопенко

Екатерина Конопенко

RT

Екатерина Конопенко

Екатерина Конопенко

RT

Екатерина Конопенко

Екатерина Конопенко

RT

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Автор
Максим Богданов
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