Семью легионера "Шахтера" выгнали с террасы отеля в Одессе

Семью бразильского футболиста "Шахтера" Дентиньо выгнали с террасы фешенебельного отеля в Одессе.

Как сообщает издание Globo, жена игрока Дани Соуза, которая является известной медийной личностью на родине, рассказала, что забронировала дорогостоящие апартаменты возле моря, но попала в неприятную ситуацию. Семья Дентиньо решила отдохнуть у бассейна, но вскоре была вынуждена покинуть террасу, поскольку детям запрещено находиться на этой территории.

Дани Соуза была возмущена, так как при бронировании номера в отеле ее не предупредили об этом правиле, и посоветовала зрителям найти другое место для отдыха.

Сам Дентиньо в этот момент находился лагере "Шахтера", готовясь к перенесенному матчу украинской Премьер-лиги против "Руха", который состоится в среду, 23 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дани Соуза пожаловалась на расизм в Украине.