Развратное фото чемпионки Украины попало в интернет

Чемпионка Украины по фитнес-бикини Ольга Гузова стала жертвой интернет-злоумышленников. Хакеры украли интимное фото, которое предназначалось исключительно для бойфренда титулованной спортсменки.

Кроме победы в турнире под эгидой Всемирной федерации бодибилдинга и спортивного телосложения (WBPF), у 24-летней киевлянке в карьере два третьих места.

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ольга Гузова соцсети

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в интернет слили интимные фото спортсменки, вляпавшейся в скандал из-за силиконового бюста.