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20 марта • обновлено в 06:01
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Пресс-атташе сербской команды отстранили от работы из-за сексуальной внешности

2.9т
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Летом 2019 года сербской девушке Бебе Кружевич, которая работает пресс-атташе футбольного клуба "Войводина", запретили появляться на пресс-конференциях из-за слишком сексуальной внешности.

Как сообщает издание offnews, главный тренер команды Ненад Лалатович был слишком увлечен глубоким вырезом на майке Кружевич, поэтому слишком вяло отвечал на вопросы журналистов, что им очень не понравилось. Представители СМИ пожаловались руководству клуба, которое приняло решение убрать девушку с пресс-конференций "Войводины". Тем не менее, в структуре команды она осталась.

Беба Кружевич

Беба Кружевич

@sanjabebaaa

Ранее Кружевич работала моделью, а сейчас регулярно ходит в зал, чтобы не терять прекрасную форму. OBOZREVATEL предлагает самостоятельно убедиться в том, что при наличии такой сексуальной девушки на пресс-конференции вам тоже будет лень отвечать на вопросы журналистов.

Беба Кружевич

Беба Кружевич

@sanjabebaaa

Беба Кружевич

Беба Кружевич

@sanjabebaaa

Беба Кружевич

Беба Кружевич

@sanjabebaaa

Беба Кружевич

Беба Кружевич

@sanjabebaaa

Беба Кружевич

Беба Кружевич

@sanjabebaaa

Беба Кружевич

Беба Кружевич

@sanjabebaaa

Беба Кружевич

Беба Кружевич

@sanjabebaaa

Как сообщал OBOZREVATEL, американской гольфистке Пейдж Спинарак не позволили сделать благотворительный взнос из-за слишком большой груди.

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Место
Сербия Нови-Сад
Тег
модель
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