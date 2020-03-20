Летом 2019 года сербской девушке Бебе Кружевич, которая работает пресс-атташе футбольного клуба "Войводина", запретили появляться на пресс-конференциях из-за слишком сексуальной внешности.

Как сообщает издание offnews, главный тренер команды Ненад Лалатович был слишком увлечен глубоким вырезом на майке Кружевич, поэтому слишком вяло отвечал на вопросы журналистов, что им очень не понравилось. Представители СМИ пожаловались руководству клуба, которое приняло решение убрать девушку с пресс-конференций "Войводины". Тем не менее, в структуре команды она осталась.

Беба Кружевич @sanjabebaaa

Ранее Кружевич работала моделью, а сейчас регулярно ходит в зал, чтобы не терять прекрасную форму. OBOZREVATEL предлагает самостоятельно убедиться в том, что при наличии такой сексуальной девушки на пресс-конференции вам тоже будет лень отвечать на вопросы журналистов.

Беба Кружевич @sanjabebaaa

Беба Кружевич @sanjabebaaa

Беба Кружевич @sanjabebaaa

Беба Кружевич @sanjabebaaa

Беба Кружевич @sanjabebaaa

Беба Кружевич @sanjabebaaa

Беба Кружевич @sanjabebaaa

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