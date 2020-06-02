Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев расстался с женой Аллой, с которой они были вместе с 2006 года и воспитывали сына Руслана, и начал отношения с Екатериной.

Футболист турецкого "Бурсаспора" впервые опубликовал фото с новой девушкой на День святого Валентина, скрыв ее лицо. Сейчас на его странице в Instagram можно увидеть не одно совместное фото с Екатериной, а под одним из снимков он назвал ее своей "новой женой".

Евгений Селезнев и Екатерина @e_seleznev

Отмечается, что пара должна была пожениться летом, но их планы были разрушены из-за коронавируса.

Новая девушка Селезнева - Екатерина @wonderwoman_113

Новая девушка Селезнева - Екатерина @wonderwoman_113

Новая девушка Селезнева - Екатерина @wonderwoman_113

Новая девушка Селезнева - Екатерина @wonderwoman_113

Новая девушка Селезнева - Екатерина @wonderwoman_113

Новая девушка Селезнева - Екатерина @wonderwoman_113

Новая девушка Селезнева - Екатерина @wonderwoman_113

Новая девушка Селезнева - Екатерина @wonderwoman_113

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что еще два украинских футболиста, выступающих в Турции, Артем Кравец и Николай Морозюк, расстались со своими женами.

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