МакГрегора обвинили в изнасиловании

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора обвинили в сексуальном насилии.

Как утверждает телеканал Fox News, жертвой стала 20-летняя девушка. Сообщается, что инцидент произошел на парковке возле одного из баров Дублина.

Представители МакГрегора опровергли эту информацию, заявляя, что боец часто становится жертвой слухов.

Новости МакГрегор совершил гнусный поступок в баре и попал на видео

26 марта New York Times сообщила, что в отношении спортсмена ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Отмечается, что боец был допрошен ирландской полицией и отпущен.

В апреле 2018-го он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке. Дальнейшее разбирательство привело к обвинению бойца. Ему присудили исправительные работы и прохождение курса по управлению гневом.

В 2019 году МакГрегор выхватил и разбил телефон фаната, решившего его сфотографировать.

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