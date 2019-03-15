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Лесбийский секс: ведущая "Профутбола" сделал откровенное признание

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Ведущая программы "Профутбол" на канале 2+2 Александра Лобода призналась, что одна из болельщиц предлагала ей лесбийский секс.

"Мне один раз девочка написала, что она хотела бы со мной... Ей, наверное, нравятся девушки, и она хотела со мной интимной близости. Я показала это сообщение мужу: "Слушай, смотри". Он говорит: "О, прикольно". Но ничего не было. Боже, это видео будет смотреть моя мама", – со смехом рассказала Лобода в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

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При этом Александра не стала говорить, что именно ей написала поклонница, а загадала ребус для зрителей.

Лесбийский секс: ведущая "Профутбола" сделал откровенное признание

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Emma D поучаствовала в эффектной фотосессии ради вратаря донецкого "Шахтера" Алексея Шевченко.

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Персона
Александра Лобода
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