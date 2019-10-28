"Котлета по-киевски - вкусно": МакГрегор впервые похвастался фото из Украины

Знаменитый ирландский боец, экс-чемпион UFC Конор МакГрегор стал знатоком украинской кухни. Легендарный спортсмен поделился в своем Instagram фотографиями со своего визита в Киев.

Конор МакГрегор в Киеве Instagram

На снимках видно, что МакГрегор ездил по городу на элитном автомобиле Maybach в сопровождении охраны. А в одном из ресторанов украинской столицы Конор в паре со своей девушкой Ди Дэвлин устроил застолье, попробовав традиционные украинские блюда. Среди прочих ирландец отметил знаменитую "котлету по-киевски".

"Решили попробовать котлету по-киевски в Киеве. Вкусно", - написал МакГрегор. Интересно, что название украинской столицы он использовал в современной украинской транслитерации - "Kyiv".

Конор МакГрегор в Киеве Instagram

Конор МакГрегор в Киеве Instagram

Конор МакГрегор в Киеве Instagram

Конор МакГрегор в Киеве Instagram

Конор МакГрегор в Киеве Instagram

Конор МакГрегор в Киеве Instagram

Конор МакГрегор в Киеве Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МакГрегор в Киеве признался, что котлета по-киевски является одним из его любимых блюд, которое ему часто готовит любимая девушка.

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