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28 октября • обновлено в 18:22
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"Котлета по-киевски - вкусно": МакГрегор впервые похвастался фото из Украины

1.3т Читать материал на украинском

Знаменитый ирландский боец, экс-чемпион UFC Конор МакГрегор стал знатоком украинской кухни. Легендарный спортсмен поделился в своем Instagram фотографиями со своего визита в Киев.

Конор МакГрегор в Киеве

Конор МакГрегор в Киеве

Instagram

На снимках видно, что МакГрегор ездил по городу на элитном автомобиле Maybach в сопровождении охраны. А в одном из ресторанов украинской столицы Конор в паре со своей девушкой Ди Дэвлин устроил застолье, попробовав традиционные украинские блюда. Среди прочих ирландец отметил знаменитую "котлету по-киевски".

"Решили попробовать котлету по-киевски в Киеве. Вкусно", - написал МакГрегор. Интересно, что название украинской столицы он использовал в современной украинской транслитерации - "Kyiv".

Конор МакГрегор в Киеве

Конор МакГрегор в Киеве

Instagram

Конор МакГрегор в Киеве

Конор МакГрегор в Киеве

Instagram

Конор МакГрегор в Киеве

Конор МакГрегор в Киеве

Instagram

Конор МакГрегор в Киеве

Конор МакГрегор в Киеве

Instagram

Конор МакГрегор в Киеве

Конор МакГрегор в Киеве

Instagram

Конор МакГрегор в Киеве

Конор МакГрегор в Киеве

Instagram

Конор МакГрегор в Киеве

Конор МакГрегор в Киеве

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МакГрегор в Киеве признался, что котлета по-киевски является одним из его любимых блюд, которое ему часто готовит любимая девушка.

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Персона
Конор МакГрегор
Место
Украина Киев
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
надо ему ленточку подарить, сине-желтую.
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hunt andres
hunt andres
Самое смешное, что впервые т.н. "котлета по-киевски" появилась в начале 20 века в Петербурге под названием "Ново-михайловская котлета". И уж потом добралась до Киева)
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
hunt andres, вот для чего ты это сказал? взорваных укропуканов теперь прибавится.
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