Жену и детей: Майк Тайсон рассказал, как использовал искусственный пенис

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон признался, что фальсифицировал допинг-пробы, используя мочу жены и детей для успешного прохождения допинг тестов.
Майк Тайсон с женой
Боксер во время прохождения тестов доставал поддельный половой орган, после чего допинг-офицеры отворачивались и больше не контролировали ситуацию.
"Вначале я использовал мочу жены, однако появился риск, что анализы могут показать беременность, поэтому преимущественно я сдавал мочу детей", — заявил Тайсон в интервью ESPN.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по баскетболу Ламар Одом признался, что с помощью накладного пениса обманул допинг-офицеров в преддверии Олимпиады-2004.
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