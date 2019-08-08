Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Жену и детей: Майк Тайсон рассказал, как использовал искусственный пенис

2.1т Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон признался, что фальсифицировал допинг-пробы, используя мочу жены и детей для успешного прохождения допинг тестов.

Майк Тайсон с женой

Майк Тайсон с женой

Боксер во время прохождения тестов доставал поддельный половой орган, после чего допинг-офицеры отворачивались и больше не контролировали ситуацию.

"Вначале я использовал мочу жены, однако появился риск, что анализы могут показать беременность, поэтому преимущественно я сдавал мочу детей", — заявил Тайсон в интервью ESPN.

Новости
Майк Тайсон застал жену в постели с Брэдом Питтом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по баскетболу Ламар Одом признался, что с помощью накладного пениса обманул допинг-офицеров в преддверии Олимпиады-2004.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Майк Тайсон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
5
Смешно
0
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...