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30 мая • обновлено в 22:02
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Ирина Морозюк рассказала подробности расставания с мужем

2.2т
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Супруга экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина рассказала подробности расставания с мужем.

"Я абсолютно трезва в плане действий и решений. Процесс тянулся из-за страхов своих и его. Но пришел момент, когда надо было это сделать, либо жить как все живут: ради детей. Либо что-то менять и быть счастливым каждому из нас. Общается ли он с сыном? Конечно. Мы в октябре расстались, но новый год вместе праздновали. Почему скрывали? Потому что первый момент мы этого не понимали", – призналась Ирина в эфире ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ".

По словам девушки они первый период времени не понимали, что происходит.

"Мы взяли паузу, но мы не расстались. Была вероятность, что мы вернемся друг к другу. Я не знаю, что будет дальше. Я никогда не категорична. Может быть, через год мы будем вместе. Или через полгода, или через неделю. Или никогда. Я допускаю любой момент в своей жизни. Я сейчас счастлива на 70%. На 30% — нет. Работаю с психологом, чтобы избавиться от своих страхов. Хочу быть полноценной вне зависимости от того будет со мной мужчина или нет", – заявила Морозюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Ирина Морозюк Николай Морозюк
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