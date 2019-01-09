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Фанат напал на звездную теннисистку и поплатился

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Франко-канадская теннисистка Эжени Бушар дала отпор фанату , который в Instagram напал на ее подругу, действующую чемпионку Australian Open Каролин Возняцки.

Третья ракетка мира выложила фотографию с залитого солнцем австралийского корта.

Один из пользователей сразу же наехал на датчанку: "Вот мой теннисный совет. Снимись со "Шлема". Забудь о нем и тренируйся больше. А затем вернись и снова побеждай".

За подругу вступилась Бушар, пошутившая над тем, что никак не вернется в прежнюю форму.

"Чувак, ты ошибся страничкой. Возвращайся на мою", – возразила пользователю Бушар.

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Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Sports Illustrated

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Бушар принимала участие в съемках откровенных нарядов от Sports Illustrated.

Персоны
Каролин ВозняцкиЭжени Бушар
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