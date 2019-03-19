Экс-муж Началовой рассказал, что было самым страшным после смерти певицы

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин признался, что ему было очень тяжело говорить с дочкой Верой, у которой скончалась мама, известная певица и его бывшая супруга Юлия Началова.

Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочкой Верой СЭ

"Самое тяжелое – это разговор с дочерью. Девочка вместе с нами. Родители Юли, бабушка и я сейчас около Веры. Она потеряла самого близкого человека. Маму не заменит никто. Человек в таком возрасте, ей всего лишь 12 лет, только формируется. Своеобразная химия между мамой и дочкой только настраивается. Юля безумно любила Веру и оберегала. Мы все с ней, я не хочу ее резко выдергивать. Она всегда может на меня рассчитывать. Я всегда был, есть и буду ее папой, который останется с ней., – сказал Алдонин в эфире программы "Пусть говорят".

Юлия Началова и Евгений Алдонин состояли в браке с 2006 по 2011 год. Пара воспитывала дочь Веру, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года.

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