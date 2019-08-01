Чуть не убил из-за супа: в России спортсмен зверски обошелся с подругой

В России жуткому избиению подверглась девушка известного кикбоксера. Боец из Санкт-Петербурга Виталий Крутолевич до неузнаваемости изувечил свою подругу за отказ сварить ему суп.

26-летний Крутолевич занимается кикбоксингом и тайским боксом, выступал в финале Кубка мира по К-1, однако в семейной жизни спортсмен "пробил дно".

Виталий Крутолевич hunter-gym.by

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, в Питере он жил вместе со своей девушкой Анастасией. По ее утверждению, спортсмен жил за ее счет. Однажды Крутолевич разбудил девушку и потребовал немедленно сварить суп. Она отказалась и получила удар в лицо.

Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Она перенесла операцию и лечилась около года. Экспертиза доказала, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Теперь уголовное дело может отправиться в суд.

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