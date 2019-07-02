"Что значит не парился?!" Свитолина устроила скандал

Украинская теннисистка Элина Свитолина повздорила с индийской журналисткой Нихилой Маккер из-за своего платья.

Матч украинка провела в коротком белом платье Nike с V-образным вырезом, козырьке и кроссовках того же цвета.

“minimum effor” 🤨.... COMPLETELY DISAGREE !! Take a close look at all the details this dress has !!!! https://t.co/LibHHDWef9 @Nikecourt https://t.co/7hyD2nDS3K — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 1 июля 2019 г.

"Уимблдонский наряд Свитолиной такой базовый, что Nike, кажется, вложил в него минимум усилий. По крайней мере, он не выглядит плохо", — написала Нихила Маккер в своем Twitter.

Менее чем час спустя Свитолина ответила ей.

"Что значит не парился?! Совершенно не согласна! У этого платья множество деталей", - написала украинка и призвала поближе рассмотреть платье на сайте Nike.

На снимках видно, что платье на модели сшито из ткани разной фактуры, а обычно черный логотип производителя украшает белая вышивка.

Платье в которой играла Свитолина

Платье в которой играла Свитолина

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя Свитолина, восьмая ракетка мира, преодолела первый круг Wimbledon, со счетом 7:5, 6:0 переиграв австралийку Дарью Гаврилову.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!