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"Что значит не парился?!" Свитолина устроила скандал

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Украинская теннисистка Элина Свитолина повздорила с индийской журналисткой Нихилой Маккер из-за своего платья.

Матч украинка провела в коротком белом платье Nike с V-образным вырезом, козырьке и кроссовках того же цвета.

"Уимблдонский наряд Свитолиной такой базовый, что Nike, кажется, вложил в него минимум усилий. По крайней мере, он не выглядит плохо", — написала Нихила Маккер в своем Twitter.

Менее чем час спустя Свитолина ответила ей.

"Что значит не парился?! Совершенно не согласна! У этого платья множество деталей", - написала украинка и призвала поближе рассмотреть платье на сайте Nike.

На снимках видно, что платье на модели сшито из ткани разной фактуры, а обычно черный логотип производителя украшает белая вышивка.

Платье в которой играла Свитолина

Платье в которой играла Свитолина

Платье в которой играла Свитолина

Платье в которой играла Свитолина

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя Свитолина, восьмая ракетка мира, преодолела первый круг Wimbledon, со счетом 7:5, 6:0 переиграв австралийку Дарью Гаврилову.

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Персона
Элина Свитолина
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