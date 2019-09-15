Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед в очередной раз сорвала бурю восторженных комментариев своим фото с отдыха.

На снимке загорелая и довольная киевлянка позирует на фоне бирюзового моря на Пальма-де-Майорка .

"Ты все красивее и красивее", "Выглядишь великолепно, красиво и очень сексуально. Вы потрясающая девушка и гордость Украины, спасибо вам за это и еще у вас сказочная улыбка", - признаются в любви поклонники в постах под фото.

Напомним, Дарья в августе подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, она получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка в 2019 году выиграла также Европейские игры, в финале победив россиянку

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