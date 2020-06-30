145-килограммовый рестлер рассказал, как его изнасиловала женщина

145-килограммовый рестлер из промоушена WWE Кит Ли рассказал, как был изнасилован незнакомой женщиной во время похода в караоке-бар несколько лет назад.

Как сообщает издание MOPO.de, придя в заведение, он спел одну песню, после чего к нему за стол подсела молодая девушка. В ходе "очень приятного" разговора она призналась, что Ли ей понравился, но рестлер ей отказал. Чтобы как-то подбодрить девушку, он хотел заказать ей коктейль, но она сказала, что сама его угостит. Когда Ли вернулся из туалета, незнакомка уже ждала его с двумя напитками.

"Я помню, как после коктейля мне было тяжело подняться на сцену и дойти до машины. Я проснулся голым в отельном номере, даже не зная, в чьей комнате я нахожусь. Мне повезло, что телефон и кошелек остались при мне. Мне подмешали наркотики, а затем изнасиловали", – рассказал Ли.

Как сообщал OBOZREVATEL, рестлера Сэмми Гевару отстранили от выступлений на неопределенный срок за то, что он признался в желании изнасиловать свою коллегу Сашу Бэнкс.