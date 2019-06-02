Знаменитый украинский боксер победил суровым нокаутом в США

Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО)

На вечере бокса в Калифорнии 33-летний уроженец Шостки эффектно нокаутировал оппонента в 6-м раунде.

Бой прошел в конкурентной борьбе. Уже в конце 2-го раунда Девона потряс мощный "выстрел" от украинца. На точные, но не мощные удары американца, Иван отвечал увесистыми оплеухами.

К 5-у раунду казалось, что Александер сможет победить. Он пристрелялся, начал чаще попадать и его атаки стали более эффективным.

Неожиданная развязка наступила в дебюте 6-го раунда. После короткого "тычка" слева боксер из США как подкошенный упал на ринг, и уже не успел восстановиться. Редкач обрушил на соперника град ударов слева, еще дважды отправив оппонента в нокдауны. Рефери не стал продолжать издевательства над американцем и остановил бой.

Напомним, что 17 февраля Редкач (22-4-1, 17 KO) победил 37-летнего американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО).

Бой в рамках первого полусреднего веса прошел на арене в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе и завершился нокаутом в первом раунде.

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