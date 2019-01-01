''Боль и горечь поражения'': стали известны подробности трагедии после боя Гвоздик - Стивенсон

Подруга канадца Адониса Стивенсона Симона Год рассказала, что происходило в раздевалке боксера после тяжелейшего нокаута от украинца Александра Гвоздика в титульном бою 1 декабря 2018 года.

Девушка призналась, что соперник нашего спортсмена был крайне расстроен тем, что не смог продержаться все 12 раундов.

"Промоутер боксера Ивон Мишель зашел после боя в раздевалку Адониса, чтобы показать записки судей, по которым он лидировал на момент нокаута. Я видела глаза Адониса. Да, в них были боль и горечь поражения, но и было нечто большее", - цитирует Симону BoxingScene.

Гвоздик - Стивенсон

Гвоздик - Стивенсон

Подруга Стивенсона призналась, что изначально боксер отказался от медицинской помощи.

"Доктор спросил его о самочувствии, есть ли у него головная боль. Адонис сказал, что он в порядке. Но ему было жарко, он решил принять душ. Когда он вернулся после душа, то чувствовал себя не очень хорошо. Я видела это. Потом Адонис пошел в ванную, я последовала за ним. Он взял полотенце, чтобы остыть, и сказал мне измученным голосом: "Детка, я не совсем в порядке, у меня болит голова". Знала, что ему правда плохо, все было серьезно", – поделилась откровениями Год.

Гвоздик - Стивенсон

Гвоздик - Стивенсон

Гвоздик - Стивенсон

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