''Боль и горечь поражения'': стали известны подробности трагедии после боя Гвоздик - Стивенсон

Подруга канадца Адониса Стивенсона Симона Год рассказала, что происходило в раздевалке боксера после тяжелейшего нокаута от украинца Александра Гвоздика в титульном бою 1 декабря 2018 года.
Девушка призналась, что соперник нашего спортсмена был крайне расстроен тем, что не смог продержаться все 12 раундов.
"Промоутер боксера Ивон Мишель зашел после боя в раздевалку Адониса, чтобы показать записки судей, по которым он лидировал на момент нокаута. Я видела глаза Адониса. Да, в них были боль и горечь поражения, но и было нечто большее", - цитирует Симону BoxingScene.
Гвоздик - Стивенсон
Гвоздик - Стивенсон
Подруга Стивенсона призналась, что изначально боксер отказался от медицинской помощи.
"Доктор спросил его о самочувствии, есть ли у него головная боль. Адонис сказал, что он в порядке. Но ему было жарко, он решил принять душ. Когда он вернулся после душа, то чувствовал себя не очень хорошо. Я видела это. Потом Адонис пошел в ванную, я последовала за ним. Он взял полотенце, чтобы остыть, и сказал мне измученным голосом: "Детка, я не совсем в порядке, у меня болит голова". Знала, что ему правда плохо, все было серьезно", – поделилась откровениями Год.
Гвоздик - Стивенсон
Гвоздик - Стивенсон
Гвоздик - Стивенсон
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) нокаутировал Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой прошел на арене Videotron Centre в Квебеке в ночь на 2 декабря.
После боя канадский полутяж был доставлен в больницу. Он длительное время находился в реанимации в одной из клиник Квебека. Стивенсон был помещен в искусственную кому и находился в стабильном состоянии в больнице Квебека "Анфан Жезю", специализирующейся на нейрохирургии и травмах головы.
После выхода из комы у канадца частично отсутствовали двигательные рефлексы. Вскоре состояние соперника Гвоздика начало улучшаться: боксер начал садиться и дышать без кислородной маски.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал ситуацию после чемпионского боя Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона. Украинский боксер заявил, что в страшном инциденте виновата медицина в его стране.
Читайте все новости по теме "Гвоздик - Стивенсон" на OBOZREVATEL.