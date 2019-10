Смотреть онлайн бой Усик – Уизерспун: прямая трансляция

Украинец Александр Усик в субботу, 12 октября, проведет первый в карьере поединок супертяжелой весовой категории на профессиональном ринге.

Исторический бой нашего соотечественника состоится в американском Чикаго, а его соперником станет местный боец Чазз Уизерспун. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Уизерспун. Ориентировочное время начала – в 5:30 утра воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

Отметим, что изначально соперником Усика должен был стать Тайрон Спонг из Нидерландов. Но тот был пойман на допинге всего за шесть дней до поединка.

I AM USYK!👁👁@usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp