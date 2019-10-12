Смотреть онлайн бой Усик – Уизерспун: прямая трансляция

Украинец Александр Усик в субботу, 12 октября, проведет первый в карьере поединок супертяжелой весовой категории на профессиональном ринге.

Исторический бой нашего соотечественника состоится в американском Чикаго, а его соперником станет местный боец Чазз Уизерспун. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Уизерспун. Ориентировочное время начала – в 5:30 утра воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

Александр Усик Matcheroom Boxing

Отметим, что изначально соперником Усика должен был стать Тайрон Спонг из Нидерландов. Но тот был пойман на допинге всего за шесть дней до поединка.

ПРОМО БОЯ УСИК – УИЗЕРСПУН

I AM USYK!👁👁@usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 10 октября 2019 г.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – УИЗЕРСПУН

Поединок можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале "Интер", где показ будет сопровождать студия программы "Большой бокс".

Кроме того, бой в своей эфирной сетке запланировал российский федеральный Первый кана. А также трансляцию из Чикаго проведут британский Sky Sports, французский Canal+ и стримминговая платформа DAZN.

ПРОГНОЗ УСИК – УИЗЕРСПУН

Явным фаворитом боя считается украинский боксер. Ставки на победу Усика принимаются с минимально возможным коэффициентом 1,01.

Ничья оценивается котировкой 51,00. А показатели на успех Уизерспуна достигают уровня 17,00.

ГОНОРАРЫ БОЯ УСИК – УИЗЕРСПУН

Известно, что Александр заработает за поединок в Чикаго более миллиона долларов. Гарантированная сумма выплаты украинцу составит 1,2 млн.

В свою очередь Уизерспун должен получить более полумиллиона долларов.

Александр Усик и Чазз Уизерспун The Ring

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Усик, экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте:

– Я давненько не выходил в ринг. В субботу я буду очень мотивированным. Я тяжело работал работал в зале. Я соскучился по выходам в ринг. Это большая мотивация для меня. Многие говорили, что Тайрон Спонг – слабый соперник. Он полноценный супертяжеловес, у него не было ни одного поражения. Если кто-то говорит, что я дерусь со слабыми соперниками, пусть выйдет против них в ринг. Что касается Уизерспуна, то я готовлюсь к нему, словно это самый важный бой в моей карьере.

Чазз Уизерспун:

– Хочу выразить уважение моему оппоненту и его команде. Усик – умелый боксер, великий чемпион. Но я не тот, кто будет вести себя как идиот и говорить сумасшедшие вещи. Я хочу устроить отличное зрелище, я способен наделать шума. Для меня это отличная возможность. Я не боюсь, я здесь и готов драться.

Эдди Хирн, промоутер Александра Усика:

– Усик будет бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в своем следующем бою, если он победит Уизерспуна. Он хочет прыгнуть с корабля на бал. Он думает, что он может победить всех. Я не знаю, насколько легко он делал тяжелый вес, так что, возможно, дополнительные килограммы дадут ему дополнительную силу. Он не будет самым большим супертяжеловесом всех времен, но свои недостатки он восполнит в мастерстве.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ

Усик разгромно проиграл своему оппоненту, показав на весах 97,5 килограмм. А вот Уизерспун затянул на 12 кг больше – его показатель составил 109,8 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика застукали в компании трех красоток, что вызвало подколки в адрес украинского боксера.

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