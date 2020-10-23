Усик рассказал о желании стать священником

Украинский боксер Александр Усик, если бы не стал боксером, то пошел бы в священники. При этом он рассматривает такую возможность.

Об этом сам спортсмен заявил в интервью Анне Буткевич, пишет XSPORT. "Если бы у меня была еще одна жизнь, кем бы я стал? Священником. Мысли об этом есть. Служить Богу", – признался Усик.

Он также рассказал, что во время карантина оттачивал различные навыки. "Научился жонглировать четырьмя мячами, еще больше молчать. Да. Зачем молчать? Потому что за слова очень много приходится отвечать. А за молчание – ничего. Никто не просит", – отметил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны гонорары Александра Усика и Дерека Чисора за бой 31 октября.