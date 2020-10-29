Усик рассказал, каким будет бой против Чисоры

Украинец Александр Усик пообещал, что в его поединке против Дерека Чисоры зрители увидят отличный и качественный бокс.

Во время пресс-конференции перед боем наш соотечественник заявил, что на ринге не будет войны. Несмотря на это, он отметил, что не собирается мягко реагировать на намерения британца больно его ударить.

"Никакой войны не будет. Это все слова Дерека. Я принес мир, и это будет отличный, чистый бокс. Он будет хотеть нанести мне много увечий, захочет меня сильно ударить. Естественно, я не буду мягко на это смотреть. Это будет великолепный бой двух сильных боксеров", – рассказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр предупредил Чисору о том, что "в зале не натренируешь".

Напомним, что поединок украинца против британца состоится в субботу, 31 октября.