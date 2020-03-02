Украинский супертяж Александр Усик не применяет свои профессиональные навыки в повседневной жизни.

При этом, общаясь со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, боксер рассказал об одной из конфликтных ситуаций, в которой ему пришлось поучаствовать.

"Для меня неприемлемо, когда парень идет с девушкой, а другие два парня к нему пристают. Это за гранью моих пониманий. Парень идет с девушкой – все у него иммунитет. А они начали к нему цепляться. Я взял палку, вышел из машины и разогнал этих хулиганов. Почему я взял палку? Потому что у меня есть бита (смеется). Я не знаю, может у них был нож или что-то еще. Они хотели поговорить: "Братан, давай поговорим". Отвечаю: "Не, твой братан в конце оврага лошадь доедает", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик возмутил украинцев снимком с главой УПЦ МП Онуфрием.

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