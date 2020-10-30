Усик рассказал, как на него повлияло поражение Ломаченко перед боем с Чисорой

Украинский боксер Александр Усик признался, что поражение его близкого друга Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса расстроило его.

Наш соотечественник отметил, что, с другой стороны, эта неудача стала для него большой мотивацией перед поединком с Дереком Чисорой. Он заявил, что Василий постоянно заставляет его двигаться вперед.

"Да, я расстроился, потому что мой близкий друг проиграл. Но с другой стороны, это, конечно, очень большая мотивация. Вообще, он мотивирует меня всегда и на протяжении уже долгого времени. И продолжает это делать. Многие не знают его лично, а я знаю, что у него внутри. Там очень много добра и силы", – рассказал Усик во время пресс-конференции перед боем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр предсказал, каким будет поединок против Чисоры, который состоится в субботу, 31 октября.