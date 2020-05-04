Усик обратился к украинцам со словами о гадости: спортивные итоги 3 мая

Боксер Александр Усик обратился к украинцам, а нокаут нашего соотечественника Сергея Снитюка на турнире в Таиланде восхитил сеть.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 3 мая.

Кроме того, экс-футболист "Динамо" Александр Алиев назвал истинную, по его мнению, причину карантина в Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Вам обязательно вернется та гадость": Усик обратился к украинцам

Матч "Динамо" – "Атлетико" попал в число лучших игр в истории футбола

Украинский боксер победил убийственным нокаутом

Валуев похвалил Усика за "прямые" ответы на "Чей Крым"

Не коронавирус: Алиев назвал "истинную" причину карантина в Украине

Ирина Морозюк от скуки на карантине показала себя голой

Уткин заставил Соловьева "визжать от боли"

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!