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4 мая • обновлено в 11:30
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Усик обратился к украинцам со словами о гадости: спортивные итоги 3 мая

4.6т
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Боксер Александр Усик обратился к украинцам, а нокаут нашего соотечественника Сергея Снитюка на турнире в Таиланде восхитил сеть.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 3 мая.

Кроме того, экс-футболист "Динамо" Александр Алиев назвал истинную, по его мнению, причину карантина в Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Ирина Морозюк Василий Уткин Александр Алиев Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Значит если на нег "гадость" - обидно. А если он на всю страну "гадости" и хвала агрессору - значит он имеет право. Звёздная болезнь укореняется?
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