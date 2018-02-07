Усик - Гассиев: букмекеры назвали фаворита финала WBSS

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) является фаворитом боя против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА.

Букмекеры активно принимают ставки на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоится 11 мая 2018 года. Битва двух не знающих поражений на профессиональном ринге тяжеловесов пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

Коэффициент на победу Усика составляет всего 1.36, тогда как котировки на триумф Гассиева равны 3.10.

Ничья в поединке не предусмотрена, однако коэффициент на то, что три судьи выставят одинаковые оценки по итогам боя, составляет 23.00.

Напомним, в полуфинале Усик одолел латыша Бриедиса, а Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса.

Кроме того, появилась информация, что Россия хочет "украсть" финальный бой у Саудовской Аравии.