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Усик - Гассиев: букмекеры назвали фаворита финала WBSS

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Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) является фаворитом боя против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА.

Букмекеры активно принимают ставки на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоится 11 мая 2018 года. Битва двух не знающих поражений на профессиональном ринге тяжеловесов пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

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Коэффициент на победу Усика составляет всего 1.36, тогда как котировки на триумф Гассиева равны 3.10.

Ничья в поединке не предусмотрена, однако коэффициент на то, что три судьи выставят одинаковые оценки по итогам боя, составляет 23.00.

Усик Гассиев

Напомним, в полуфинале Усик одолел латыша Бриедиса, а Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса.

Кроме того, появилась информация, что Россия хочет "украсть" финальный бой у Саудовской Аравии.

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Темы
Усик - ГассиевWBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
Саудовская АравияДжидда
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