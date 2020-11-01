Усик – Чисора: весь бой на видео
Александр Усик в бою за титул претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе побил британца Дерека Чисору.
12-раундовый бой в Англии на "Уэмбли Арене" завершился победой нашего соотечественника по очкам.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись поединка.
Теперь на счету украинца 17 побед, 13 из которых были одержаны нокаутом, а британец провел 41 бой, выиграв 32 (23 нокаутом) и проиграв 9 из них.
Напомним, что 13 октября прошлого года Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе.