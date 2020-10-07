Украинский чемпион мира по боксу пошел в политику

Чемпион мира по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик решил баллотироваться в депутаты Киевского областного совета от "Удара" Виталия Кличко.

Как сообщается на официальной странице партии в Facebook, знаменитый боксер идет под пятым номером в списке ее кандидатов.

Отметим, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Беринчик является серебряным призером чемпионата мира 2011 года в Баку и Олимпийских игр-2012 в Лондоне, бронзовым призером летней Универсиады в 2013-м, двукратным чемпионом Украины в 2013-м и 2014-м, а также заслуженным мастером спорта Украины по боксу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в политику пошли другие известные коллеги Беринчика. Макс Бурсак решил стать депутатом Киевского городского совета, а Вячеслав Узелков – баллотироваться в мэры Винницы.