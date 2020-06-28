Украинский боксер победой с двумя нокдаунами дебютировал на профи-ринге

Украинский боксер второго среднего веса Ярослав Мохиш (1-0) уверенной победой начал свою карьеру на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Чехии 20-летний Мохиш побил местного спортсмена Йосефа Голуба (5-109-1). По ходу встречи 37-летний чех дважды попадал в нокдаун.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер Сергей Радченко (7-6, 2 KO) без шансов проиграл польскому экс-чемпиону Европы Матеуш Мастернаку (41-5, 28 КО).

Встреча на шоу в Кельце (Польша) Suzuki Boxing Night II в рамках крузервейта (до 90,7 кг) завершилась единогласным решением судей 79-72, 80-71, 80-71.