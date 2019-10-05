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5 октября • обновлено в 20:58
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Украинский боксер победил на ЧМ лютым ударом локтем с разворота

2.4т Читать материал на украинском

Украинский боксер муай-тай Никита Гончаренко добыл эффектную победу на чемпионате мира среди юниором.

В одном из боев наш соотечественник смог нанести сопернику убийственный удар локтем с разворота. Пропустив такую кувалду соперник украинца долгое время не мог прийти в себя.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться над мощью спортсмена из Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, тайский боксер муай-тай стал настоящей звездой интернета после турнира на стадионе Рачадамнен в Тайланде. Боец вырубил земляка в четвертом раунде кошмарным ударом ногой в подбородок.

В прошлом году на юниорском чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке, наш соотечественник Владислав Еременко завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограмм.

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