Главная Новости
23 февраля • обновлено в 07:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Фьюри досрочно победил Уайлдера в главном бою года

Фьюри досрочно победил Уайлдера в главном бою года
В поединке оба боксеры продемонстрировали абсолютную бескомпромисность друг к другу
13.7т Читать материал на украинском

Британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) победил в бою-реванше с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок знаменитых боксеров прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

OBOZREVATEL провел онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри 2.

Поединок начался напряженно. Фьюри с первых секунд рванул в атаку, заставляя Уайлдера "остреливаться" джебом. Представитель США не тушевался и старался контратаковать.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

Второй раунд отмечался небольшими всплесками активности со стороны обоих боксеров. Фьюри удачнее доносил свои удары до лица оппонента, но серьезной опасности они не представляя. Входя в азарт спортсмены не всегда слышали команды рефери разойтись.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

В третьей трехминутке Уайлдер отходил назад,Фьюри его поймал боковым на отсутствии баланса, несколько покосив американца. Тайсон старался сразу вязать в клинч после атаки чтобы не проппустить в ответ, а Деонтей сделал акцент на свою правую руку.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

За 25 секунд до гонга удар британца справа достиг задней боковой части головы "бронзового бомбардировщика", неожиданно отправив его в нокдаун. Оставшегося времен не хватило, чтобы закончить бой досрочно.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

Сразу с первых секунд 4-го раунда "цыганский король" бросился в атаку. Растерянный чемпион явно не справлялся в защите с "пушками" оппонента.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

5-й отрезок едва не стал последним для хозяина ринга. Очередной хук вновь потряс Уайлдера, он никак не мог наладить бой на ближней дистанции, американский боксер выглядел измотанным и на 20-й секунде вновь попал в нокдаун.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

Свежий и быстрый Фьюри просто уничтожал соперника, но вместо нокаута судья снял с боксера из Британии очко за удар по затылку, дав пару секунд Деонтею прийти в себя.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

На экваторе поединка Уайлдер оказался запертым в углу ринга, пытаясь одним ударом вырвать победу. Тайсон Фьюри не только владел тотальным преимуществом, но и успевал еще в клинчах поиздеваться над темнокожим боксеров, облизав ему шею.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

Линейный чемпион гонял противника по канвасу, с каждой секундой приближая свою победу, и она наступила на 41-й секунде. Команда Уайлдера выбросила полотенце, приняв решение остановить избиение своего подопечного.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

Новости
Уайлдер – Фьюри 2: соблазнительные ринг-герлз украсят вечер бокса в Вегасе

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью один из самых ожидаемых боев года. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

Британец считался фаворитом повторного поединка против американского чемпиона.

20 февраля Уайлдер и Фьюри провели горячую финальную пресс-конференцию, сперва обменявшись оскорблениями во время вступительного слова, а затем начав толкаться.

Свой крайний бой Уайлдер провел 23 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. 34-летний американец защитил титул чемпиона WBC, отправив кубинца Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде.

Тайсон Фьюри в ночь с 14 на 15 сентября единогласным решением судей одолел шведа Отто Валлина.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
Место
США Лас-Вегас
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Фьюри красавец, раскaтaл нeгра в одну калитку!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Livesey David
Livesey David
Фьюри красавец, раскатал негра в одну калитку!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Десна
Тотал меньше 3-х голов
1.95 Сделать ставку
Рома
VS
Лечче
Ничья
6.15 Сделать ставку
Элиза Мертенс
VS
Ван Цян
Победа Элизы Мертенс с форой в -4,0 гейма
1.82 Сделать ставку
Петра Мартич
VS
Барбора Стрыцова
Победа Петры Мартич со счетом 2:0
1.78 Сделать ставку
Сорана-Михаэла Кырстя
VS
Елена Рыбакина
Победа Сораны-Михаэлы Кырсти с форой в +3,5 гейма
1.96 Сделать ставку
Анетт Контавейт
VS
Анастасия Севастова
Победа Анетт Контавейт с форой в -4,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Полона Херцог
Победа Полоны Херцог с форой в +2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Элисон Риск
Победа Дженнифер Брейди с форой в -0,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Аманда Анисимова
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Рейлли Опелка
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -2,0 гейма
1.95 Сделать ставку