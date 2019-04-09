У Усика сделали важное объявление: спортивные итоги 8 апреля

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сделал важное заявление о статусе нашего боксера, а матч "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины завершился скандалом вокруг тренера киевлян Александра Хацкевича. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 8 апреля.

Кроме того, капитаны "Шахтера" и "Динамо" ярко пообщались в Instagram. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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