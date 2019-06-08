У известного украинского боксера украли победу в чемпионском бою

Известный украинский боксер Любомир Пинчук (10-1-1, 7 КО) не смог добыть вакантный титул чемпиона США по версии WBC.

22-летний уроженец Львова в вечере бокса в Детройте завершил вничью бой с местным боксером Тейлором Дрюэром (9-0-2, 7 КО).

По итогам 10 раундов судьи "украли" победу у нашего соотечественника. Один судья отдал безапелляционную победу Любомиру (98:82), однако второй не увидел никакого преимущества украинца, насчитав 96:94 в пользу американца.

Судьбу титула решал третий судья, который перед домашними трибунами не решился поставить правдивые оценки. 95:95, ничья, и по правилам бокса титул остается вакантным.

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В апреле этого года Пинчук (10-1, 7 КО) победил американского тяжеловеса Энтони Троттера (3-5, 0 КО). Бой прошел в Моргантауне (Западная Вирджиния, США).

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