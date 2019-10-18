У Гвоздика и Бетербиева возникли серьезные проблемы на взвешивании перед боем

В ночь с пятницы на субботу, с 18-го на 19 октября в Филадельфии состоится объединительный бой в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

Артур Бетербиев - Александр Гвоздик vringe.com

За сутки до поединка прошла процедура взвешивания боксеров. Бойцы показали практически идентичные показатели, которые соответствуют весу полутяжелой категории (до 79,4 кг). Параметр россиянина оказался всего на 250 граммов меньше нормы, запас Гвоздика оказался чуть больше - 340 грамм.

Результаты взвешивания: Александр Гвоздик – 79,06 кг; Артур Бетербиев – 79,15 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры неожиданно изменили котировки на чемпионский бой Гвоздик - Бетербиев.

Артур Бетербиев - Александр Гвоздик vringe.com

Украинский и российский боксеры поспорят за титулы WBC, который принадлежит Александру Гвоздику, и IBF, которым владеет Бетербиев.

OBOZREVATEL проведет прямую онлайн-трансляцию боя, который начнется около 05:00 утра по киевскому времени.

Александр Гвоздик vringe.com

Артур Бетербиев vringe.com

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