"Так разочарован": вероятный соперник Усика впервые отреагировал на допинговый скандал

Британский супертяжеловес, обладатель титула временного чемпиона WBC и вероятный соперник украинца Усика Диллиан Уайт прокомментировал обвинения в допинге.
На своей странице в Instagram Уайт заявил, что не собирается сдаваться и намерен отстаивать свою правоту.
I am so disappointed with the rubbish that has been said about me over the last few days. I have lawyers dealing with it and I have been told that I can't talk about it for good legal reasons. I was cleared to fight and I won that fight fair and square. Thanks for all the support, it really means a lot to me
"Я так разочарован той грязью, которая доносится в мой адрес в последние несколько дней. У меня есть адвокаты, которые взяли дело под контроль. Мне сказали, чтобы я пока не давал комментариев из-за тонких юридических моментов. Я был готов к бою и я выиграл этот бой честно и справедливо. Спасибо за поддержку, которая действительно много значит для меня", - заявил Уайт.
Напомним, Диллиан Уайт провалил тест на допинг в преддверии выигранного им боя с Оскаром Ривасом 20 июля.
Как сообщал OBOZREVATEL, британскому супертяжеловесу грозит отстранение от бокса сроком до 4 лет.
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