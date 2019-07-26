"Так разочарован": вероятный соперник Усика впервые отреагировал на допинговый скандал

Британский супертяжеловес, обладатель титула временного чемпиона WBC и вероятный соперник украинца Усика Диллиан Уайт прокомментировал обвинения в допинге.

На своей странице в Instagram Уайт заявил, что не собирается сдаваться и намерен отстаивать свою правоту.

"Я так разочарован той грязью, которая доносится в мой адрес в последние несколько дней. У меня есть адвокаты, которые взяли дело под контроль. Мне сказали, чтобы я пока не давал комментариев из-за тонких юридических моментов. Я был готов к бою и я выиграл этот бой честно и справедливо. Спасибо за поддержку, которая действительно много значит для меня", - заявил Уайт.

Напомним, Диллиан Уайт провалил тест на допинг в преддверии выигранного им боя с Оскаром Ривасом 20 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, британскому супертяжеловесу грозит отстранение от бокса сроком до 4 лет.

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