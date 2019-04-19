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Страшно смотреть: Усик показал, до чего довел себя на тренировках – опубликовано видео

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в хэвивейте.

Весь тренировочный лагерь украинского боксера проходит на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Основной задачей для Усика стал набор мышечной массы и веса. При этом в команде Александра делают упор на сохранение подвижности чемпиона.

Александр Усик

Александр Усик

кадр из видео

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Для канала известного украинского штангиста Алексея Торохтия Усик продемонстрировал состояние своих бедренных мышц, которые покрыты темными синяками от постоянных нагрузок. "Могу вам показать рабочие ноги боксера", – сказал Александр, приподняв шорты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дебют Александра Усика в супертяжелой весовой категории пройдет 25 мая в американском Оксон Хилле. Соперником украинца станет опытный Карлос Такам из Камеруна.

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Персона
Александр Усик
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