Страшно смотреть: Усик показал, до чего довел себя на тренировках – опубликовано видео

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в хэвивейте.

Весь тренировочный лагерь украинского боксера проходит на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Основной задачей для Усика стал набор мышечной массы и веса. При этом в команде Александра делают упор на сохранение подвижности чемпиона.

Александр Усик кадр из видео

Для канала известного украинского штангиста Алексея Торохтия Усик продемонстрировал состояние своих бедренных мышц, которые покрыты темными синяками от постоянных нагрузок. "Могу вам показать рабочие ноги боксера", – сказал Александр, приподняв шорты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дебют Александра Усика в супертяжелой весовой категории пройдет 25 мая в американском Оксон Хилле. Соперником украинца станет опытный Карлос Такам из Камеруна.

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