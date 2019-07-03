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Стало известно, почему у российского боксера отобрали пояс Усика

1.4тЧитать материал на украинском

Российский боксер Денис Лебедев отказался проводит обязательную защиту чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

Именно это стало причиной лишения "десантника" титула, который тот получил без боя после отказа Александра Усика.

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

"Мир бокса"

"Мы вели переговоры с командой регулярного чемпиона этой организации Арсена Гулямиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше, чем уровень гонораров, которые раннее получал Денис даже в нетитульных поединках. Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но поставленные временные рамки ограничили эту возможность", – объяснил пресс-службе промоутерской компании "Мир бокса" менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Лебедев был лишен чемпионского пояса WBA, а также исключен из топ-15 рейтинга организации.

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Тема
WBA
Персоны
Денис ЛебедевАлександр Усик
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