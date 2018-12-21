МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Стало известно, где и когда состоится следующий бой Усика

2.2тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, вероятнее всего, свой следующий бой проведет весной будущего года в США.

По словам одного из промоутеров украинца Эдди Хирна, наш соотечественник наверняка поднимется в весе. В интервью Sky Sports он также отметил, что Усик может сразиться с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом, которые 22 декабря проведут матч-реванш.

Новости
''Как больной'': Усик ''сошел с ума'' во время боя с Белью

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/usykaa

«Усик может боксировать с победителем или проигравшим в бою Чисора – Уайт. Никто не знает наверняка, будет ли Усик действительно хорош в хэвивейте. Мы знаем, что он будет хорош, но сможет ли он это сделать с большими парнями? Это очаровывает. Усик не будет бездельничать. Вы не увидите его с кем-то среднего уровня. Думаю, он поднимется в хэвивейт и будет боксировать в апреле в США», – сообщил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Александра Усика назвали самого опасного соперника для нашего чемпиона.

Персоны
Эдди ХирнАлександр УсикДерек ЧисораДиллиан Уайт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги