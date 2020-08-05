Стал известен возможный соперник Ломаченко в случае отказа Лопеса

Пуэрториканец Феликс Вердехо может заменить Теофимо Лопеса в бою против Василия Ломаченко, если поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе сорвется.

"У Ломаченко есть контракт, но он согласился пойти на уступки. Он готов подраться за меньшую сумму, чем прописана у него в контракте, потому что он понимает сложившуюся ситуацию. Я нахожусь в этом бизнесе не для того, чтобы терять деньги. Мы и так предложили Лопесу в два раза больше, чем он когда-либо получал. Если он откажется, то я ничего не смогу поделать. Будем искать кого-нибудь другого", – цитирует слова промоутера Боба Арума издание Yahoo Sports. Он представляет интересы и американца, и украинца.

Напомним, что после победы в своем предыдущем бою Вердехо бросил вызов Ломаченко, заявив, что у них осталось незаконченное дело. Боксер говорил о четвертьфинале триумфальной для Василия Олимпиады-2012.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Теофимо Лопеса Дэвид Макуотер и Боб Арум прокомментировали информацию о срыве чемпионского боя между американцем и украинцем.