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СМИ: Владимир Кличко возвращается в бокс

24.3тЧитать материал на украинском

Легендарный Владимир Кличко возобновит профессиональную карьеру в 2019 году. Украинский боксер намерен провести бой с британцем Диллианом Уайтом.

Об этом сообщил авторитетный британский журналист Стив Банс. "Владимир Кличко возвращается, он снова будет боксировать. Я слышал, что он связался с крутым британским супертяжем. Это не Фьюри и не Джошуа. Слышал, что этот бой мы могли бы увидеть на "Уэмбли" 13 апреля. Это один из самых сумасшедших боев, которым начнется 2019 год", – заявил представитель СМИ в эфире BBC 5 Live Boxing Podcast.

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Владимир Кличко в поединки против Энтони Джошуа

Владимир Кличко в поединки против Энтони Джошуа

Напомним, что свой последний на сегодня поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа. Всего за карьеру легендарный украинский чемпион провел 69 боев, в которых добыл 64 победы (54 – нокаутом) и потерпел пять поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко назвал причину, которая заставит его вернуться в профессиональный бокс.

Персоны
Владимир КличкоДиллиан Уайт
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Приходько Егор
Приходько Егор
и виталика пусть тоже с собой заберет этого имбицила из завтрашнего дня
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Приходько Егор, "имбицил"-муьтимиллионер...совсем печалька. )))
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