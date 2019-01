СМИ: Владимир Кличко возвращается в бокс

Легендарный Владимир Кличко возобновит профессиональную карьеру в 2019 году. Украинский боксер намерен провести бой с британцем Диллианом Уайтом.

Об этом сообщил авторитетный британский журналист Стив Банс. "Владимир Кличко возвращается, он снова будет боксировать. Я слышал, что он связался с крутым британским супертяжем. Это не Фьюри и не Джошуа. Слышал, что этот бой мы могли бы увидеть на "Уэмбли" 13 апреля. Это один из самых сумасшедших боев, которым начнется 2019 год", – заявил представитель СМИ в эфире BBC 5 Live Boxing Podcast.

Last year we saw @Tyson_Fury successfully return to the ring.@bigdaddybunce has news of another former heavyweight World Champion potentially plotting his comeback!



Download the Costello and Bunce 2019 preview Podcast @BBCSounds 👇



📲 https://t.co/TUtgjgHGEw pic.twitter.com/5yUUmNj3IA