''С точки зрения смертности'': WBC прокомментировал инцидент с соперником Гвоздика

Инцидент с канадским боксером Адонисом Стивенсоном, который впал в кому после нокаута от украинца Александра Гвоздика, является следствием стечения обстоятельств. Такое мнение выразил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

"Это был несчастный случай. Все это вызывает сожаление, потому что в последние годы мы усердно работали над тем, чтобы сделать бокс более безопасным для боксеров, включая изменение правил. Да, всегда есть, что улучшить, но я напоминаю вам, что с точки зрения смертности в спорте бокс занимает 14-е место. Многие виды спорта более опасны, чем бокс", – приводит слова Сулеймана Le Journal de Montreal.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик победил Адониса Стивенсона нокаутом в 11-м раунде и завоевал чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе. После поединка соперник украинца пережил кровоизлияние в мозг и был введен в искусственную кому.