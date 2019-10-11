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11 октября • обновлено в 13:23
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"Я – особенный": представлен бомбовый промо-ролик боя Усик – Уизерспун

1.5т Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик 12 октября проведет свой дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

В американском Чикаго экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте сразится с местным бойцом Чаззом Уизерспуном. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию бой Усик – Уизерспун.

Исторический поединок будет показан во многих странах мира. Так британский вещатель Sky Sports представил невероятное промо-видео к бою Усик – Уизерспун. Ролик полностью посвятили украинцу.

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"Я – уникальный. Я – разный. Я – грозный. Я – особенный. Я – Усик", – говорится в промо-видео под композицию группы The Matriarch "Shadows".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик изначально должен был сразится с Тайроном Спонгом из Нидерландов, однако тот за пять дней до боя попался на допинге.

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Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Александр Усик Чазз Уизерспун
Место
США Чикаго
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70rus xxx
70rus xxx
Обязательно посмотрю.Мочи,Александр, негра.
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