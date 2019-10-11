"Я – особенный": представлен бомбовый промо-ролик боя Усик – Уизерспун

Украинский боксер Александр Усик 12 октября проведет свой дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

В американском Чикаго экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте сразится с местным бойцом Чаззом Уизерспуном. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию бой Усик – Уизерспун.

Исторический поединок будет показан во многих странах мира. Так британский вещатель Sky Sports представил невероятное промо-видео к бою Усик – Уизерспун. Ролик полностью посвятили украинцу.

I AM USYK!👁👁@usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 10 октября 2019 г.

"Я – уникальный. Я – разный. Я – грозный. Я – особенный. Я – Усик", – говорится в промо-видео под композицию группы The Matriarch "Shadows".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик изначально должен был сразится с Тайроном Спонгом из Нидерландов, однако тот за пять дней до боя попался на допинге.

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