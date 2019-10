"Я – особенный": представлен бомбовый промо-ролик боя Усик – Уизерспун

Украинский боксер Александр Усик 12 октября проведет свой дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

В американском Чикаго экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте сразится с местным бойцом Чаззом Уизерспуном. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию бой Усик – Уизерспун.

Исторический поединок будет показан во многих странах мира. Так британский вещатель Sky Sports представил невероятное промо-видео к бою Усик – Уизерспун. Ролик полностью посвятили украинцу.

I AM USYK!👁👁@usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp