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10 октября • обновлено в 21:19
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/ Новости бокса

"Сломали нос": Путин признался, что его избили в боксе

2.4т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин на выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" вспомнил, что первым видом спорта, которым он начинал заниматься в детстве, был бокс.

Путин рассказал, что ему сломали нос, который долго не заживал, из-за чего бокс пришлось оставить.

Владимир Путин

Владимир Путин

ИноСМИ

"У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень все срасталось. Время ушло, и потом я перешел в другой вид спорта", - вспомнил Путин, сообщает RIA Kremlinpool.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Темнейший бог для х*хлов.
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Глубокий больше бы помог миру
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Ни дня xoxлоцефалы без своего бога не могут прожить.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
a alexeyon, обоз - площадка для изучения реакции мозга бан деровца на различного вида информацию , а также их реакцию в случаях отсутствия мозга! Очень интересные случаи встречаются! Уникальные, нет аналогов в природе!
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a alexeyon
a alexeyon
Pavlov Dmitry, Ни дня ватоолигофрены не могут прожить без Обоза, чтобы не оставить свой коммент..
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