"Сломали нос": Путин признался, что его избили в боксе

Президент РФ Владимир Путин на выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" вспомнил, что первым видом спорта, которым он начинал заниматься в детстве, был бокс.

Путин рассказал, что ему сломали нос, который долго не заживал, из-за чего бокс пришлось оставить.

Владимир Путин ИноСМИ

"У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень все срасталось. Время ушло, и потом я перешел в другой вид спорта", - вспомнил Путин, сообщает RIA Kremlinpool.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира по волейболу, сбежавшая в РФ из Украины, рассказала о "любви к Путину".

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