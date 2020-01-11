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11 января • обновлено в 18:31
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"Позоришь себя": украинцы загнобили Ломаченко за "братьев-россиян"

"Позоришь себя": украинцы загнобили Ломаченко за "братьев-россиян"
Наш боксер попал в неприятную ситуацию
3.6т Читать материал на украинском

Чемпион мира в легком весе WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко обрушил на себя гнев украинцев после публикации второго видео со стихами. в которых он называет российских спецназовцев братьями.

"И брат на брата да не лез чтоб при раздоре". Это когда украинцы лезли на кого-то ??? Может всю землю отдать твоим братьям? Бурятский танкист нам не брат! Этими постами о духе, ты только подорвал дух нашим бойцам за Украину! Лучше ничего больше не пиши, занимайся своим делом", - советуют Васе его подписчики в Instagram.

"Васе точно башку отбили, ты позоришь себя", - отмечают юзеры. Большая часть украинцев, не сдерживают эмоций, поливая боксера грязью.

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

В тоже время российский сегмент болельщиков в восторге от стиха.

скриншот комментария

скриншот комментария

@lomachenkovasiliy

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Автор
Максим Богданов
Персона
Василий Ломаченко
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Червоний Данило
Червоний Данило
лома ты yепoк ватный! закрой хaвaльник и yепуй на россию! к своим братьям русиш cвиньям! мне в зaпaдло сyчaра, дышать украинским воздухом вместе с тобой! привет сyчaра из Одессы!/
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
И вот после всей этой "шняги", флаг на его плечах выглядит издёвкой, плевком....
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0
1
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Папа воспитал боксёра... А вот с гражданином - не получилось....
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