"Позоришь себя": украинцы загнобили Ломаченко за "братьев-россиян"

Чемпион мира в легком весе WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко обрушил на себя гнев украинцев после публикации второго видео со стихами. в которых он называет российских спецназовцев братьями.

"И брат на брата да не лез чтоб при раздоре". Это когда украинцы лезли на кого-то ??? Может всю землю отдать твоим братьям? Бурятский танкист нам не брат! Этими постами о духе, ты только подорвал дух нашим бойцам за Украину! Лучше ничего больше не пиши, занимайся своим делом", - советуют Васе его подписчики в Instagram.

"Васе точно башку отбили, ты позоришь себя", - отмечают юзеры. Большая часть украинцев, не сдерживают эмоций, поливая боксера грязью.

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

В тоже время российский сегмент болельщиков в восторге от стиха.

скриншот комментария @lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL:

Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.

Это вызвало огромное недовольство среди подписчиков боксера, которые предложили включить его в следующий обмен военнопленными с РФ.

Отреагировал на видео и известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, поинтересовавшись, почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты.

Тренер Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту Ломаченко, который долгое время никак не реагировал на массовое недовольство.

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