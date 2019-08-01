Поветкин – Фьюри: назван фаворит боя

Российский супертяж Александр Поветкин считается фаворитом поединка против британца Хьюи Фьюри.

Встреча "Русского Витязя" и двоюродного брата Тайсона Фьюри пройдет 31 августа на арене O2 Arena в Лондоне в андеркарте объединительного боя в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и еще одним представителем Великобритании Люком Кэмпбеллом.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин – Фьюри. Ориентировочное начало – в 23:00 по киевскому времени.

Ставки на победу Поветкина принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Фьюри достигают уровня 2,87.

Отметим, что Александр Поветкин (36-2, 24КО) свой последний бой провел в сентябре минувшего года, когда уступил Энтони Джошуа. В свою очередь Хьюи Фьюри (23-2, 13КО) 12 июля победил техническим нокаутом нигерийца Сэмюэля Питера, который отказался продолжать поединок, сославшись на травму. На момент остановки британец имел безоговорочное преимущество на карточках все судей – 60:53, 60:52, 60:52.

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