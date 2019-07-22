"Пос*си": возможный соперник Усика по-хамски осадил конкурента

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт, которого называют одним из потенциальных соперников украинца Александра Усика, высказался о своем конкуренте по дивизиону американце Деонтее Уайлдере.
После победы в Лондоне над Оскаром Ривасом и завоевания титула временного чемпиона WBC Уайт резко ответил на предложение Уайлдера о проведении очного поединка между ними.
"Пос*си эти яйца! Вот так", — цитирует Уайта Behind The Gloves.
Диллиан Уайт
sportonline.ua
На вопрос, кого он хочет ударить больше — Уайлдера или Фьюри, Уайт ответил: "Я просто хочу драться. Выигрывать чемпионские титулы, воодушевлять людей, зарабатывать деньги. Не хочу, чтобы меня обходили, хочу драться с лучшими. Это единственное, что я хочу делать".
Напомним, что ранее украинец Александр Усик бросил вызов британскому супертяжу Диллиану Уайту по прозвищу Похититель трупов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Уайлдер обматерил промоутера Усика и Уайта — Эдди Хирна, обвинив команду британца в том, что та постоянно избегает переговоров о бое с ним.
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